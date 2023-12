"Saline ed ex Farmografica le priorità"

Solo una carta è stata scoperta in vista delle elezioni amministrative di giugno 2024. Qualcosa si è mosso in tema di alleanze ma manca ancora il nome del candidato del centrodestra. Intanto Mattia Missiroli, candidato sindaco Pd commenta gli ultimi fatti.

Missiroli, come procede questo inizio di campagna a un mese dall’ufficializzazione della sua candidatura?

"Abbiamo deciso di iniziare con un primo giro in tutti i quartieri, che mi ha portato ad incontrare ed ascoltare idee e opinioni di centinaia di cervesi. Stiamo formando la coalizione su un progetto basato sui contenuti. Da gennaio inizierà il vero lavoro con la formazione di gruppi di lavoro su temi concreti".

A proposito di alleanze, il Terzo Polo ha ufficializzato fin da subito il suo appoggio. Come procede con gli altri?

"Per costruire una squadra ampia e plurale è necessario molto ascolto e rispetto reciproci, e una discussione da basare su cosa vogliamo fare in futuro, sulle priorità di Cervia. Ringrazio Azione e Italia Viva per la fiducia. Pensiamo che col nuovo anno saremo pronti per ufficializzare una coalizione ampia, civica e politica".

Nel frattempo ci sono state novità: dopo anni di coabitazione il Pri, con l’attuale vicesindaco Armuzzi, si è separato da Cervia Domani.

"In questi anni il Pri si è dimostrato un alleato leale che ha garantito stabilità nelle diverse amministrazioni, anche grazie al lavoro prezioso di Armuzzi. Per me è fondamentale che il Pri sia parte della mia squadra".

La multinazionale austriaca MM-Packaging ha deciso di chiudere lo stabilimento della EX-Farmografica, minacciando il licenziamento per 92 lavoratori.

"Piena solidarietà ai lavoratori. Si tratta di una decisione inaccettabile. Seguo con attenzione l’impegno che le istituzioni insieme ai sindacati stanno mettendo per trovare una soluzione che scongiuri la chiusura dello stabilimento e dia continuità lavorativa. Una importante impresa cervese si sta facendo avanti, dobbiamo sostenerla fortemente e trasformare questa scelta scellerata in una possibilità di crescita e occupazione per la città".

Le Saline di Cervia candidate a Patrimonio Unesco. Cosa pensa a riguardo?

"Ho sempre pensato che per me il modello di città ideale parte dalla valorizzazione delle nostre eccellenze del territorio: le Saline possono generare un indotto significativo, oltre ad essere un luogo unico e fondamentale per Cervia, da proteggere e rafforzare".

Ilaria Bedeschi