Saline in mostra. Ecco il Museo delle Acque

Inizia a prendere forma, almeno su carta, il percorso museologico e museografico del Museo delle Acque dopo l’affidamento del servizio di progettazione alla ditta Turci Mario. L’amministrazione comunale, infatti, ha ottenuto in concessione fino al 2057 l’area delle Saline composta sia dalla parte acquea che dal complesso di manufatti. Qui si trova un locale pompe particolarmente interessante e significativo per il governo delle acque della salina nel corso della produzione del sale, ma anche per la produzione di energia elettrica che in passato ha illuminato parte della città. Accanto a tale locale si trova una torre esagonale (vecchia torre pizometrica) attualmente adibita a museo multimediale che offre il racconto della storia della città e del territorio. Poco distante, sempre nell’area delle saline si trova la salina Camillone, ultimo fondo salifero sopravvissuto alla trasformazione strutturale e di lavorazione delle saline avvenuta nel 1959.

Oggi è sezione all’aperto di MUSA ed è mantenuta produttiva grazie all’opera di volontari che trasmettono e mostrano l’arte antica della produzione del sale con il sistema a raccolta multipla. Sempre nell’area si trova una costruzione che veniva utilizzata come rimessa per le burchielle, luogo cioè dove venivano ricoverate nel periodo invernale. Nell’area della vecchia città, anche questa sempre all’interno delle saline, dal 2019 è in corso un progetto di studio che comprende anche attività di scavo. In un prossimo futuro verrà realizzato un parco archeologico. Lungo il canale del porto più vicino al mare si affacciano gli antichi magazzini del sale all’interno di uno dei quali si trova la sede di MUSA il museo del sale di Cervia che lega la storia della salina alla storia della città. Tali fabbricati ed istituti culturali fanno parte del museo diffuso locale che traccia la storia della città sottolineandone le origini salinare. Il locale pompe è in via di recupero strutturale. La sua destinazione d’uso sarà di Museo delle Acque che andrà a legarsi e dovrà dialogare con il museo multimediale (Torre Esagonale), la salina Camillone, il MUSA museo del sale, la vecchia rimessa delle burchielle ed il futuro parco archeologico come elemento complementare di una narrazione coordinata e fluida della evoluzione della città del sale. Il museo del governo delle acque dovrà documentare l’importanza della movimentazione e raccontare il ciclo delle acque nell’ambito della produzione del sale. La cifra stimata per la costruzione del Museo del Governo delle Acque è di 1.300.000 euro che sarà finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Ilaria Bedeschi