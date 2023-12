Salta il legame tra Pri Cervia e Cervia Domani

In vista delle elezioni amministrative di giugno 2024, a Cervia, al momento l’unica certezza è il nome del candidato sindaco del PD Mattia Missiroli. Per il resto pare avvicendarsi una scacchiera di nuove alleanze e poche certezze rispetto alle elezioni del 2019. Si sa anche che nascerà una nuova lista civica - composta da Azione e Italia Viva - a sostegno di Missiroli. Per ora dal centrodestra tutto tace; un nome forte pare ci sia così come pare che il prossimo periodo natalizio non sarà il momento di ufficializzazioni e strette di nuove alleanze pubbliche. Intanto, però, viene meno un’altra certezza che ha, nel suo retroscena, un ribaltamento di accordi che o non si sono trovati o sono cambiati in corsa. È infatti saltato il legame tra Pri Cervia e Cervia Domani. Come spiegano in un comunicato stampa congiunto: "La Segreteria del PRI Cervia e la presidenza della Lista Civica Cervia Domani hanno di comune accordo deciso di chiudere l’esperienza di collaborazione politica, che si era concretizzata con la presentazione di un’unica lista nella Consultazione amministrativa del 2019". Le due liste, adesso separate, tornano alla propria base e nelle prossime settimane quali saranno le mosse; mosse che dipenderanno dalle cariche che potrebbero essere portate a casa. In gioco, infatti, Pri e Cervia Domani pare si possano correre per ottenere un assessorato eo l’incarico di vicesindaco. Ed è proprio l’attuale vicesindaco Gabriele Armuzzi a essere il rappresentate della, ormai ex, lista. "Vengono comunque sottolineati i buoni risultati conseguiti da questa collaborazione, con l’aver assicurato sufficiente stabilità all’amministrazione del sindaco Medri ed aver portato avanti istanze importanti per la città, pur in una situazione complessiva molto difficile con eventi negativi quali la pandemia, la crisi, l’alluvione, etc, verificatisi nel periodo di mandato – proseguono la presidenza della Lista Civica Cervia Domani - Viene formulato congiuntamente un grazie al sindaco Massimo Medri per l’attenzione dedicata alla Lista e a Gabriele Armuzzi, vicesindaco e Rappresentante della Lista, per l’impegno e l’attività svolta. Relativamente alle prospettive future collegate alle nuove Elezioni del giugno 2024, ciascuna parte andrà a definire nelle prossime settimane in modo indipendente, le proprie decisioni".

Nel frattempo, il candidato PD Mattia Missiroli si è presentato nei vari circoli di partito per spiegare i punti salienti del suo programma, farsi conoscere nel territorio e raccogliere le problematiche presentate dai cittadini e che, se vincesse, si troverebbe subito sulla scrivania. Ancorra sei mesi di attesa prima delle elezioni di giugno 2024; i giochi sembravano fatti e le alleanze strette nel centrosinistra in attesa del nome del candidato avversario del centrodestra. Con lo scollamento di Pri e Cervia Domani si è invece rimesso tutto in gioco.

Ilaria Bedeschi