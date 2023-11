Salta la fusione tra le Fondazioni di Lugo e Imola

Fumata nera per il progetto di fusione per incorporazione fra la Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e la consorella di Imola. Dopo una prima riunione, particolarmente accesa e dibattuta, andata a vuoto una settimana fa, il consiglio direttivo dello storico ente lughese si è di nuovo incontrato nel pomeriggio di ieri per deliberare anche a seguito della decisione presa dal consiglio direttivo della Fondazione di Imola che si è espresso a favore del progetto.

Ora il colpo di scena lughese rimette in gioco l’intero progetto e la guida della Fondazione. Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo infatti, il Presidente Mattia Berti ha annunciato le sue dimissioni, rimettendo il mandato a causa delle visioni divergenti presenti in seno al consiglio che hanno, di fatto, sfiduciato il progetto da lui sostenuto. Su 16 presenti alla riunione, due in meno rispetto al totale del consiglio direttivo composto da 18 membri, in 7 hanno votato contro la fusione, in 9 l’hanno appoggiata. Per progetti di dimensioni importanti, come la fusione, è previsto il raggiungimento di una maggioranza qualificata pari ai due terzi del consiglio. In questo caso, quindi, la fusione avrebbe dovuto essere approvata con il voto di 12 consiglieri. Già un parere negativo era emerso in precedenza dall’Assemblea dei soci della fondazione lughese, organo che ha unicamente potere di indirizzo. Ad essere contestati era l’assenza di soci lughesi all’interno di quella che sarebbe divenuta la nuova assemblea, i dubbi legati alla sopravvivenza della facoltà di meccatronica, inaugurata a Lugo lo scorso anno, ’doppione’ di quella già attiva da tempo a Imola e l’ammontare esiguo delle erogazioni richieste a fronte della disponibilità prevista a livello nazionale per favorire i processi di fusione. Argomenti che pare non abbiano inciso sulla decisione del consiglio direttivo dal quale è trapelata l’esistenza di un progetto ’alternativo’, ancora da definire.

m.s.