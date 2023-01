Saltato il veglione Record di bimbi

Il 31 dicembre del 2020 e del 2021 era stata la pandemia ad azzerare il Capodanno nella centralissima piazza Saffi: nel veglione di San Silvestro appena trascorso, invece, il programma è saltato per scelta. Il Comune di Forlì ha speso mezzo milione di euro per luminarie, videomapping e altre iniziative. "Abbiamo preferito concentrarci su ciò che ha un impatto di lungo periodo, anche per i commercianti, piuttosto che su una serata che potrebbe essere penalizzata dal meteo", è stata la risposta filtrata a suo tempo dal municipio. E dunque allo scoccare della mezzanotte in pochi erano in una piazza Saffi senza musica: l’opposto di come si presentava i pomeriggi del 25 e del 26 dicembre, con tantissime famiglie attirate dal videomapping anche dal resto della Romagna.

Chi ha vissuto una notte ugualmente speciale sono stati i genitori di Ahmed Salah, un maschietto di 2.856 grammi che è venuto alla luce 56 minuti dopo la mezzanotte: il primo in tutta l’Emilia-Romagna. La coppia, residente in città, è originaria della Tunisia. Sempre ieri, sono nati altri quattro bambini.

Circa 24 ore prima di Ahmed, era nato Pietro: l’ultimo del 2022. Un anno che ha contato 993 bimbi con 985 parti (di cui 8 gemellari). Prevalgono le femmine, seppur di misura: 502 contro 491. Ma l’aspetto più rilevante è l’aumento delle nascite nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, dopo dodici anni consecutivi di cali: nel 2021 ci si era fermati a 862. "Considerando il progressivo tasso di denatalità che oscilla dal 4 all’8% all’anno, l’aumento testimonia senza dubbio un’aumentata fiducia della popolazione verso il reparto, in virtù di un ottimo lavoro di tutti i medici, ostetriche e infermiere", è la soddisfazione del primario Luca Savelli.