Salute della donna, informazione e screening

Una giornata di informazione e screening. È l’iniziativa che si è svolta ieri mattina nell’atrio dell’ospedale dove sono stati allestiti vari punti di colloquio in occasione della settimana nazionale dedicata alla salute della donna. A ricevere le donne che si erano prenotate, o che si sono recate in ospedale in cerca di informazioni sono stati gli operatori sanitari afferenti alle unità e agli ambulatori di diabetologia, ginecologia e ostetricia, dietologia, cardiologia, endocrinologia e oculistica. Erano presenti anche le volontarie di Sos Donna, i volontari dell’associazione diabetici ravennate e le operatrici del progetto ‘Wellfare rete per le donne’, iniziativa dell’Ausl per la sensibilizzazione e la raccolta di fondi destinati all’umanizzazione degli spazi del Pronto Soccorso. Gli utenti hanno potuto sottoporsi allo screening diabetologico, suggerito almeno una volta all’anno per i soggetti a rischio. Colloqui e screening anche per glaucoma e degenerazione maculare, e consulenze personalizzate gratuite sull’alimentazione. Nei reparti di cardiologia e di endocrinologia le utenti prenotate hanno inoltre avuto la possibilità di sottoporsi rispettivamente a controlli Ecg ed esami ecografici alla tiroide.