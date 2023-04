Salute femminile Visite e colloqui gratuiti

All’ospedale di Faenza è iniziata la settimana di prevenzione dedicata alla salute della donna, tra visite, esami, consulenze e colloqui gratuiti. Domattina si terranno consulenze individuali di dietologia e nutrizione, cardiologia ed esami Ecg, colloqui individuali con il diabetologo, screening e visite oculistiche, esami ecografici alla tiroide e colloqui di ginecologia sulle metodiche non farmacologiche durante il travaglio per la gestione della gravidanza fisiologica. Per sottoporsi agli esami è necessario prenotare allo 0544.287399 (lunedì-venerdi dalle 10 alle 13). Inoltre oggi dalle 18.30 alle 20.30 c’è un incontro di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere in piazza della Molinella.