’Saluti dalla Terra’ alla Casa del Teatro

’Saluti dalla Terra’ del Teatro dell’Orsa alla Casa del Teatro di Faenza. La Compagnia guidata da Monica Morini e Bernardino Bonzani porta in scena domande urgenti sui cambiamenti climatici e sulla questione ambientale. Lo spettacolo sarà presentato nell’ambito della Stagione un teatro di approdo a cura del Teatro Due Mondi. "Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci preoccupiamo davvero?": queste domande sono alla base di Saluti dalla Terra, intensa creazione per adulti e ragazzi dai 10 anni d’età del Teatro dell’Orsa che sarà in scena venerdì alle ore 21 alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito della Stagione 2023-24, intitolata un teatro di approdo, a cura del Teatro Due Mondi.

"Da quando abbiamo iniziato a scrivere la drammaturgia dello spettacolo, all’emergenza climatica si sono aggiunti nuovi scenari, dapprima la crisi sanitaria dovuta ad una pandemia mondiale ed ora due conflitti che coinvolgono l’umanità intera" dichiarano Monica Morini, Bernardino Bonzani e Annamaria Gozzi. "Temi interconnessi tra loro che ci dicono che stiamo camminando sull’orlo di un precipizio che preferiamo non vedere. Lo spettacolo è stato realizzato con le musiche originali di Antonella Talamonti e Gaetano Nenna. "La drammaturgia musicale lavora sulle tracce – precisa Antonella Talamonti – voci degli animali che stanno scomparendo, voci della protesta e dell’indignazione, suoni dei materiali che hanno inquinato il mondo". Ingresso unico 2 euro. I posti sono limitati, prenotazione consigliata: al link https://teatroduemondi.it oppure allo 0546/622999 o, il giorno dello spettacolo, al 331/1211765.