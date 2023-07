Salutò ridendo Ed è bello ricordarlo così

Andrea Degidi

Di lui non potrai farne a meno. Mi disse così, nel settembre del 2011, Stefano Muccioli, quando mi passò il testimone di capo della redazione della cronaca del Carlino Ravenna. E lui era Lorenzo Tazzari. Conosceva tutto e tutti in città, la stessa città che ora lo piange colpita da un lutto improvviso. Con lui ci siamo capiti in un attimo, specie sul peso delle notizie. E, qualità sempre più rara, Lorenzo non aveva timore di muoversi per andare sul posto a verificarle. Fu così quando per l’alluvione si ritrovò con l’acqua al ginocchio a Villanova di Bagnacavallo. Avevamo ricevuto una segnalazione, lui andò e scopri che era vera. "Mi sono bagnato tutto, ma ne è valsa la pena", mi salutò ridendo. Ed è così che vogliamo ricordarlo.