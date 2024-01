Saluto romano per Ettore Muti: il giudice aspetta le motivazioni della Cassazione

Ravenna, 23 gennaio 2024 – Tutto rinviato a inizio maggio, in attesa delle motivazioni della sentenza con la quale, giovedì scorso, la Cassazione ha stabilito che il saluto romano viola la legge solo se unito al concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista e non durante una commemorazione. A deciderlo, ieri mattina in tribunale a Ravenna è stato il giudice Antonella Guidomei, durante l’udienza predibattimentale con imputati il 61enne faentino Mirco Santarelli, organizzatore delle commemorazioni al gerarca fascista Ettore Muti davanti al cimitero di Ravenna, accusato di aver pronunciato per tre volte la frase "camerata Ettore Muti" ricevendo la risposta "presente, e l’83enne lodigiano Domenico Morosini, patron di Villa Mussolini a Forlì, accusato di avere alzato il braccio destro per il saluto romano.

Mirco Santarelli alla commemorazione di Ettore Muti del 23 agosto 2020 (Corelli)

I fatti, contestati sulla base della legge Mancino che vieta manifestazioni esteriori di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico o religioso nell’ambito di pubbliche riunioni, sono avvenuti durante la commemorazione a Ettore Muti del 23 agosto 2020.

Presenti in aula ieri c’erano il procuratore capo Daniele Barberini, oltre agli avvocati degli imputati Francesco Minutillo per Santarelli ed Emanuele Solari per Morosini, che hanno chiesto che la discussione avvenisse alla luce della sentenza della Cassazione senza attendere le motivazioni. Il giudice Guidomei ha deciso però di aspettare, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile della Consulta antifascista di Ravenna, anche parte offesa con il presidente Carlo Boldrini, rappresentata dall’avvocato Andrea Maestri. Non è stata invece ammessa la costituzione dell’Anpi di Ravenna, con l’avvocato Albert Pepe, in assenza della necessaria procura speciale. Soddisfatto l’avvocato Maestri il quale spiega che "la Consulta ritiene nel caso in specie , valorizzata la XII disposizione finale della Costituzione, che parla di divieto di ricostituzione “sotto qualsiasi forma”, sia comunque configurabile il pericolo concreto che, attraverso il proselitismo e la propaganda reiterata liturgicamente negli anni e in forma pubblica, si costituiscano o consolidino gruppi e organizzazioni neofascisti, ispirati a un’ideologia che la Costituzione democratica e antifascista nata dalla Resistenza ha bandito una volta per tutte", aggiungendo che " la Consulta condurrà fino in fondo, nel processo, la battaglia per vedere finalmente punite le note condotte di chi continua a perseguire un’ideologia di violenza, sopraffazione e negazione delle libertà fondamentali ".