Salva la moglie ma viene travolto e muore

Ha salvato la moglie afferrandola per un braccio e sottrandola all’impatto con l’auto, che alla fine però ha travolto lui.

È morto così Roberto

Curletto, 77enne turista di Varese in vacanza a Cervia, deceduto martedì pomeriggio al ’Bufalini’ di Cesena. L’incidente è avvenuto venerdì scorso in viale Oriani: Curletto, insieme alla moglie, stava camminando sul percorso pedonale che costeggia il canalino e collega via Di Vittorio al lungomare, quando è stato centrato da un Volkswagen. Il conducente, un forlivese di 74 anni, è indagato per omicidio stradale.

Il sindaco di Cervia Missiroli ha reso pubblico un messaggio

di condoglianze dopo la tragedia. "Tutta l’Amministrazione comunale di Cervia porge le sue condoglianze ed esprime vicinanza alla famiglia di Roberto Curletto, il turista di Varese che purtroppo ha perso la vita a seguito dell’investimento da parte di un’auto che ha sbandato lo scorso venerdì mentre il signore passeggiava con la moglie sulla ciclopedonale di viale Oriani. Dopo essersi accorto del pericolo, il signore è riuscito a tirare per un braccio la moglie portandola fuori dalla traiettoria dell’auto. Lui, invece, purtroppo non è riuscito a evitare l’impatto. Una notizia terribile".