Salva l’ex Farmografica. La rileva il gruppo Focaccia

L’accordo è stato firmato giovedì sul filo di lana, scongiurando così il licenziamento di 87 persone. Il gruppo Focaccia ha siglato davanti a un notaio l’intesa con la multinazionale austriaca MM Packaging, rilevando l’ex Farmografica, storica azienda cittadina del settore del packaging dei medicinali. Giovedì era davvero l’ultimo giorno utile per completare l’operazione, come conferma Riccardo Focaccia, titolare del gruppo omonimo. "Non avessimo raggiunto l’accordo – racconta l’imprenditore – MM Packaging – avrebbe inviato giovedì stesso ai dipendenti la lettera di licenziamento, chiudendo per sempre l’azienda". Un passo indietro: la multinazionale dopo i danni subìti dall’alluvione del 2023 aveva interrotto l’attività. I macchinari finirono sottacqua. "L’ex Farmografica, questo ci tengo a precisarlo, è l’unica azienda che rischia (rischiava, a questo punto, ndr) di chiudere per l’alluvione in tutta l’Emilia Romagna. Ora deve esserci un minimo di aiuto. Puntiamo ai ristori del governo. Ricordiamo le tante promesse in questo senso fatte da tanti politici". Si vedrà se resteranno parole al vento o se si concretizzeranno in un aiuto economico, così da dare continuità a questa importante esperienza imprenditoriale". L’accordo firmato giovedì è "certamente un primo passo positivo, ma non è finita qui. Per riaprire servirà tempo. I macchinari sono stati tutti danneggiati dall’acqua". L’imprenditore, quando gli chiediamo una tempistica di massima rispetto alla ripresa dell’attività aziendale, non si sbilancia. "Guardi, nel novembre 2023 pensavo che avremmo potuto riaprire entro l’anno, per cui questa volta non faccio previsioni. Certamente non sarà semplice, perché bisogna completare un percorso. La speranza è che serva il minor tempo possibile". Da parte del gruppo Focaccia "c’è e ci sarà il 100% dell’impegno".

Focaccia dovrebbe creare una nuova società per la gestione dell’ex Farmografica. Intanto martedì 10 settembre è stato convocato a Bologna, alla presenza dell’assesore regionale allo sviluppo economico, un incontro nel quale, a questo punto, si prenderà atto del risultato positivo ottenuto. Al tavolo saranno presenti il prefetto di Ravenna De Rosa, Michele de Pascale in qualità di presidente della Provincia, rappresentanti del Focaccia Group e della MM Packaging, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil di Ravenna. La convocazione, tra gli altri, è stata inviata per conoscenza anche al sottosegretario di Stato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Fausta Bergamotto.

Luca Bertaccini