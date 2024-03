Salvador, il cantante che visse due volte

Sobral non esagera a definire la sua vita "un sogno diventato realtà". Un romanzo a cui, nel 2017, la vittoria dell’Eurovision Song Contest e il trapianto di cuore arrivato qualche mese dopo hanno cambiato il finale. "Avevo fatto pace con l’idea di morire e invece…" ammette lui, Salvador Vilar Braamcamp Sobral, 34 anni, discendente di una nobile famiglia portoghese decaduta. "Ecco perché tutto quel che è venuto poi lo considero un grande regalo del destino". L’ultimo dono è ’Timbre, quinto capitolo di una discografia avviata nel 2016 che Sobral presenta in concerto stasera alla Sala del Carmine di Massa Lombarda sotto l’egida di ’Crossroads’. L’esibizione trova posto in calendario pochi giorni dopo quella tenuta nella stessa cornice dalla sorella Luísa, autrice della ’Amar pelos dois’ con cui 7 anni fa il cantante lusitano ha trionfato all’Esc nella notte carica di promesse di una Kiev ancora lontana dalla guerra.

Salvador, parliamo di ’Timbre’.

"È l’album meno jazzistico fra quelli che ho realizzato finora, perché legato al folklore sudamericano e alle sonorità tropicali. Anche se il gruppo che mi accompagna è di estrazione jazz e quindi lo spettacolo parla quella lingua, con tanta improvvisazione e tanto interplay".

Cosa ascolta al momento?

"Julian Lage, chitarrista californiano di origini portoghesi. Ma sono molto interessato pure al movimento hip-hop jazz di gente come Robert Galsper, Pino Palladino, Chris Dave, Blake Mills. E poi, ancora, Brad Mehldau o Samara Joy, di cui provo ad imitare gli straordinari cromatismi".

Il suo primo passo verso il successo è stato Festival da Canção, la rassegna che sceglie il rappresentante del Portogallo all’Eurovision song contest.

"Il Festival da Canção è un po’ la Sanremo portoghese. Così, quando mia sorella Luisa mi propose d’interpretare la canzone che le era stata commissionata dalla per portare il Portogallo in Europa, pensai che l’esperienza avrebbe potuto rappresentare una buona opportunità per far conoscere il mio primo album ‘Excuse me’, e mettere in agenda un po’ di concerti. Poi è accaduto quello che è accaduto".

Le carriere dei fratelli Sobral rimangono separate.

"Sì, perché, anche se qualche concerto assieme l’abbiamo pure fatto, io e Luisa non siamo un duo. Un po’ come capita a Caetano Veloso e a sua sorella Maria Bethania, che ogni tanto magari collaborano, ma rimangono entità distinte che fanno musiche completamente diverse".

Le donne della sua vita al momento sono altre.

“Già, a mia moglie Jenna (Thiam, attrice, ndr) e nostra figlia Aïda di un anno e mezzo. La mia splendida ossessione. La prima volta che l’ho presa tra le braccia m’è venuto spontaneo sussurrarle all’orecchio la ‘Eu sei que vou te amar’ (‘So che ti amero’, ndr) di Vinicius e Jobim".

Un progetto che custodisce gelosamente nel cassetto?

"Vorrei tanto incidere un disco con orchestra. Sull’impronta di quanto fatto da Joni Mitchell al tempo di ‘Both sides now’ con gli arrangiamenti di Vince Mendoza. Forse sono ancora un po’ troppo giovane, ma prima o poi lo farò".

Luca, l’amico di Pesaro che le ha insegnato l’italiano a Maiorca durante l’Erasmus, l’ha più rivisto?

"Abita alle Canarie e ha promesso di venirmi a vedere in concerto a Santiago de Compostela alla fine del mese".

Andrea Spinelli