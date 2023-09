Salvamento, possibilità di prolungarlo

Si torna sul tema del salvamento per aprire un dibattito regionale e ragionare su eventuali modifiche da apportare, magari, già nella prossima stagione turistica. La proposta era uscita settimana scorsa dalla Confartigianato della provincia di Ravenna la quale, dopo avere messo a confronto alcune località e sottolineando che talune andavano incontro alle esigenze di destagionalizzare prolungando di una settimana o più il servizio di salvamento (in deroga all’ordinanza regionale che nel 2023 fissava il termine del servizio il 10 settembre). La Cooperativa Bagnini di Cervia, che gestisce proprio il servizio sui quasi 9 km di costa, aveva subito chiarito che, da parte sua, la questione sicurezza non andava ‘ridimensionata’ ad allungare di una settimana, ma a potenziare il servizio in stagione. Sempre la Cooperativa aveva poi spiegato che, se si ragiona in termini di paragoni, a Cervia non esiste la pausa pranzo per i bagnini mentre in altre località sì. Come spiega nella replica la Confartigianato provinciale Cervia "da sempre offre un servizio di eccellenza, sia per la preparazione dei Marinai di Salvataggio, sia per l’avanguardia nelle attrezzature, nonché servizi di qualità e di professionalità".

Cosa che l’associazione "non ha mai messo in dubbio". Però "è necessario che tutti, Istituzioni, Associazioni, Cooperative di Salvataggio ed Operatori Economici, abbiano un obbiettivo comune: è fondamentale creare un servizio armonico che preveda per tutta la costa Romagnola aperture e chiusure simili, soprattutto nei territori confinanti, e giungere ad una chiusura del servizio graduale in modo da poter offrire maggiore servizio al flusso turistico. Questo risultato sarebbe un valore aggiunto da spendere anche in termini di promozione turistica". In effetti, già il prossimo anno la competizione Ironman, che esempio, si svolgerà il 21 e 22 settembre e cioè, da calendario, quasi una settimana più avanti rispetto a questa sesta edizione. Ad appoggiare il confronto sull’allungamento è il presidente del sindacato Sib Confcommercio Ascom Gino Guidi che spiega: "A mio avviso, e di molti associati, una settimana in più non avrebbe inciso molto in termini economici e non mi è sembrato giusto interrompere prima rispetto alle altre località. Per fortuna che non sono successi drammi. Non discuto assolutamente sulle capacità e qualità dei nostri marinai di salvamento, ma proprio grazie a queste capacità avremmo potuto comunque dare anche un servizio, magari ridotto - con una torretta si è una no - considerando comunque un calo del afflusso turistico. Occorre si, aprire un dialogo, e penso che si debba ragionare sul tema con urgenza a favore della città e della costa".

Ilaria Bedeschi