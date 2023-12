"Salvataggio, come fare"

Sì all’allungamento della stagione di salvamento tenendo conto delle specificità territoriali e con un coordinamento tra le varie zone della costa. È quanto Confartigianato della provincia di Ravenna ha precisato in una nota in merito agli incontri che, "secondo gli organi di informazione", in questi giorni si stanno svolgendo tra la Regione, i Comuni e le Coop Spiagge in vista della stagione 2024. E anche alla luce delle dichiarazioni dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, nelle quali "emerge chiaramente la volontà di creare un dialogo comune al fine di potenziare un servizio di eccellenza lungo la costa romagnola". In questo contesto, l’associazione "ritiene fondamentale che nella valutazione si tenga conto delle specificità territoriali e della fase di incertezza del comparto; ma non può che accogliere favorevolmente la proposta di aumentare il servizio fino al terzo week-end di settembre". Tuttavia "ci preme sottolineare la proposta già presentata nella stagione 2023". E cioè prevedere "un inizio e una fine del servizio uniforme e un coordinamento del salvataggio tra le cooperative nelle zone di confine".