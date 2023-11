Salvataggio con l’elicottero per la mucca Fatima

Salvataggio spettacolare tra martedì e ieri sulle colline di Riolo Terme con i vigili del fuoco del Distaccamento di Faenza e del nucleo di Bologna che hanno recuperato una mucca rimasta intrappolata in una zona impervia. L’animale, di proprietà dell’azienda Cenni Società Agricola, era scivolato da un calanco e i proprietari non riuscivano a recuperarlo con i mezzi a loro disposizione perché il punto in cui si trovava era raggiungibile solo a piedi. Per questo intorno alle 16 di martedì hanno lanciato l’allarme ai vigili del fuoco di Faenza che con una squadra, affrontando le aspre condizioni del terreno e con l’impiego di tecniche speciali, hanno raggiunto la mucca rimasta intrappolata.

A quel punto però si è reso necessario l’intervento dei colleghi del nucleo di Bologna che ieri sono arrivati con l’elicottero e, coordinando le operazioni dal cielo, hanno recuperato l’animale avvolto in uno speciale imbrago e agganciato a un verricello per essere trasportato fino a un punto sicuro. Qui la mucca Fatima – questo è il nome dell’animale – è stata recuperata dai legittimi proprietari i quali hanno espresso la loro gioia, oltre a ringraziare quanti sono intervenuti per riportarla a casa. "Ringraziamo vivamente il Comando dei vigili del fuoco di Faenza – hanno scritto ieri sul profilo Instagram di Cenni Società Agricola – e il reparto volo di Bologna che con l’elicottero Drago 147, hanno portato in salvo la nostra Fatima. Il nostro obiettivo era quello di portarla in salvo il prima possibile per capire come intervenire, per curarla e abbiamo trovato in queste squadre una grande professionalità, disponibilità e premura. Grazie di cuore".

m.m.