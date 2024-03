"Salvataggio, servono aiuti dal Governo"

È notizia di pochi giorni fa la continuità del servizio di salvataggio nelle pause pranzo, risultato di un percorso che ha visto in prima fila impegnata la Cooperativa spiagge Ravenna insieme alla Capitaneria di porto con il fondamentale apporto di Comune di Ravenna e Regione Emilia Romagna che hanno recepito la richiesta esplicita dell’autorità del mare. Andrea Vasi, capogruppo del Pri, ritiene sia però fondamentale dettare delle linee nette e chiare alle balneazioni nelle spiagge libere vaste del comune di Ravenna durante quelle ore o che siano potenziate le torrette per numero e per tempi di attivazione con finanziamenti governativi. "Ad oggi non risulta difficile prevedere quello che potrà accadere in servizio dimezzato nel caso siano necessari interventi nelle spiagge libere" si legge in una nota firmata da Vasi.

"I Repubblicani – continua il capogruppo Pri – presenteranno un documento in Consiglio comunale, per far sì che la giunta richieda agli enti governativi preposti i giusti finanziamenti per ottemperare a questa richiesta e aumentare i servizi in modo tale da salvaguardare non solo i bagnanti ma anche i lavoratori".