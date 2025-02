Salvati 70 migranti. Sbarcheranno al porto

Salvati nel Mediterraneo, arriveranno a Ravenna nei prossimi giorni. La ong Sos Humanity ha infatti reso noto che per lo sbarco di 70 migranti trovati in mezzo al mare la notte scorsa su un gommone che è stato definito "inadatto alla navigazione" è stato assegnato il porto di Ravenna. L’allarme è partito grazie al sistema sos Alarm Phone. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato anche donne, un bambino piccolo che viaggiava insieme alla madre e diversi minori da soli. "Era buio pesto e nessuno indossava un giubbotto di salvataggio" hanno spiegato da Sos Humanity, aggiungendo che i migranti "avevano trascorso diversi giorni e notti in alto mare prima di essere salvati dal nostro equipaggio". Il gommone era alla deriva e a bordo, fa sapere la ong, si sentiva un forte odore di carburante.

Negli ultimi anni tante navi delle ong sono sbarcate nel porto di Ravenna: sono centinaia i migranti arrivati nella nostra città, e da lì poi smistati, a seconda dei casi, tra varie strutture di accoglienza in tutta l’Emilia-Romagna.