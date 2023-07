Salvati da due volontari CRI, bimba di 13 mesi rischiava di soffocare

Rischiava di soffocare per colpa di un tappo di plastica la bambina di 13 mesi salvata da due volontari di Croce Rossa Italiana fuori servizio. La vicenda è avvenuta presso lo stabilimento Sabbia D’oro a Lido Adriano. Protagonisti due dipendenti Croce Rossa, Gianluca Benzoni (ravennate) ed Elisa Negrini (bolognese), in forza CRI per il 118 emergenza di Bologna, che allarmati dalle urla e richiesta di aiuto dei bagnanti si sono catapultati dal proprio ombrellone per prestare immediato soccorso. Il tempestivo intervento dei due soccorritori ha scongiurato il peggio. L’uomo ha praticato le manovre necessarie per disostruire le vie respiratorie della piccola, fino a farle espellere ciò che la stava soffocando. La piccola, riprese le normali funzioni respiratorie, ha potuto finalmente

riabbracciare la madre sotto il plauso di tutti i presenti. Le manovre salvavita rivestono sempre più un ruolo cruciale in caso di ostruzione delle vie aeree; intervenire in modo tempestivo, conoscere e saper applicare le procedure nel giusto ordine, può davvero fare la differenza.