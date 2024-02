Salvati tre cuccioli di maremmano. Erano in un autocarro sulla Romea-Dir

Un guaito ha messo i poliziotti sulla strada giusta. Verso le 14 di ieri sulla Romea dir, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Ravenna, ha proceduto al controllo di un autocarro di nazionalità straniera condotto da un cittadino rumeno, che viaggiava unitamente ad altri quattro connaziõnali. Da un approfondita verifica condotta all’interno del vano di carico, i poliziotti hanno udito dei guaiti: sono stati così rinvenuti tre cuccioli di pastore maremmano di colore bianco collocati all’interno di una cesta celata tra numerosi pacchi.

I minuziosi accertamenti, svolti con il concorso del personale veterinario dell’Ausl di Ravenna, hanno evidenziato l’inadeguatezza delle modalità di trasporto dei cuccioli e le non ottimali condizioni igieniche degli stessi, nonché la totale mancanza di dati certi sui libretti sanitari esibiti. Al termine delle operazioni i cuccioli sono stati sottoposti al vincolo del sequestro ed affidati ad idonea struttura in attesa di determinazioni da parte della competente Autorità Giudiziaria. Il conducente del veicolo ed il proprietario dei cuccioli, invece, sono stati denunciati a piede libero per violazione delle norme sulla detenzione ed il trasporto di animali.