Salvati tre gattini abbandonati e un cane

Erano stati abbandonati in strada, li hanno salvati gli agenti della polizia locale di Ravenna. Ieri mattina verso le 8 tre gattini sono stati recuperati in via Spallazzi a Casalborsetti, soccorsi dal personale dell’ufficio antiabusivismo commerciale che normalmente è impiegato in spiaggia. Accanto ai tre cuccioli c’era un trasportino capovolto: per questo si ritiene che siano stati lanciati da un veicolo. Qualcuno di passaggio li ha notati e si è rivolto agli agenti. Grazie alla collaborazione dell’Enpa, e in particolare di un volontario dell’associazione, è stato subito messo a disposizione uno spazio che la stessa associazione dispone al canile municipale per la degenza dei tre mici. Più tardi, nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia locale hanno ritrovato anche la mamma dei tre cuccioli, che secondo la segnalazione giunta al comando era con loro nel trasportino ma si era poi allontanata una volta aperto: era in zona che girava cercando i propri piccoli. È stata recuperata per le cure del caso.

Il giorno prima, sabato, gli agenti della polizia locale avevano salvato un cane. Intorno alle 14 era infatti giunta al comando la segnalazione di una guardia giurata di Mirabilandia che riferiva che vicino all’ingresso del parco c’era un cane legato a un albero ed esposto al sole. Sul posto è stato inviato personale dell’ufficio ambiente e benessere degli animali che, con un volontario dell’associazione ‘Amici degli animali’, ha recuperato il cane. Alla luce delle sue condizioni, legato senza cibo e acqua ed esposto al sole per almeno due ore, è stato trasportato al canile e curato. Sono in corso accertamenti sulle responsabilità, anche se sembrerebbe che nelle intenzioni della proprietà non vi fosse l’abbandono o l’intenzionale maltrattamento.