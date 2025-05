Salviamo gli animali e le piante, sono fondamentali per la vita

Molti animali oggi sono a rischio di estinzione a causa dell’uomo. Dovremmo renderci conto che la terra si sta distruggendo per causa nostra. La specie più estinta è la Vaquita (foto), una focena con meno di dieci esemplari rimasti. Si trova nel Golfo di California e assomiglia a un delfino. Si distingue per la sua pinna dorsale alta e le sue macchie scure attorno agli occhi. Il governo per salvarla ha vietato la pesca nella sua zona, dato che la maggiore causa della sua estinzione è la rete in cui si impiglia e affoga.

Gli animali non sono gli unici esseri viventi in pericolo: le piante lo sono pure. Le piante sono essenziali per l’ecosistema perché producono ossigeno ma l’uomo, facendo l’ignaro, le uccide e le maltratta. La gente, invece, è menefreghista, non sa che se esistono ancora è merito loro, perciò inizia anche tu a rispettare il nostro ambiente per un mondo più verde e felice.

Ci sono milioni di specie a rischio di estinzione e, secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, le minacce principali sono le perdite di habitat e il cambiamento climatico. Organizzazioni ambientaliste promuovono iniziative di conservazioni e prodotti sostenibili e fondamentali che le istruzioni adottino leggi più severe per proteggere la biodiversità.

La maggior parte delle estinzioni viene causata dall’uomo con la caccia, l’inquinamento, il cambio di habitat (essere portati allo zoo), la distruzione dell’habitat e i cambiamenti climatici. Dovremmo smettere di uccidere gli animali, che sono esseri viventi come noi. Tra gli animali più importanti ci sono gli insettI come le api che impollinano i fiori, così come le zanzare, Le api, poi, producono miele che, non solo è una fonte di cibo dolce, si trova anche in medicine/farmaci. Quindi non uccidete le api e fate lo stesso con tutti gli esseri viventi perché ognuno ha uno scopo nel cerchio della vita. Le piante sono importanti, tra le altre cose, perché ci danno ossigeno, indispensabile per la vita di tutti gli esseri viventi.

Nicolas, M. Greta, Rania, Berna, Giada e Tabassum, AldoScuola primaria ‘Pasini’Docente Rossella Serafino