’Salviamo i pini’, ieri il presidio. Il comitato davanti al Tribunale: "La battaglia non si fermerà"

Sulla vicenda dell’abbattimento dei pini a Lido di Savio e a Ravenna bisognerà aspettare ancora. Al termine dell’udienza di ieri mattina al Tribunale di Ravenna, i giudici, di fronte al reclamo presentato dai cittadini, si sono riservati di prendere una decisione nelle prossime settimane.

I cittadini che da mesi si sono mobilitati contro l’abbattimento dei pini, a Ravenna e a Lido di Savio, anche ieri mattina si erano riuniti, in una piccola rappresentanza, davanti al Tribunale, in viale Randi, con una serie di striscioni, in attesa che si concludesse l’udienza. E la risposta, anche se non risolutiva, è arrivata poco dopo mezzogiorno.

Le realtà scese in campo contro l’abbattimento, il gruppo è quello chiamato ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’, avevano infatti presentato un reclamo dopo che il giudice, nel dicembre scorso, aveva stabilito che il tribunale ordinario non fosse quello idoneo a giudicare il ricorso d’urgenza presentato ‘per danno alla salute conseguente l’abbattimento di cinquanta alberi sanissimi di oltre 50 anni’.

In queste settimane intanto sono partite le prove di carico sui pini di cui era stato deciso l’abbattimento, procedimento nei confronti del quale le associazioni hanno mostrato subito la loro contrarietà. "La sentenza non solo non ci ha dato ragione – ha spiegato ieri Ida Cenni, portavoce dei cittadini – ma ci ha anche condannato a pagare le spese processuali del Comune. La sentenza, inoltre, stabilisce che non è il tribunale ordinario quello a cui avremmo dovuto affidare il ricorso d’urgenza, ma quello amministrativo, perché contestiamo un procedimento del Comune".

"Noi invece – continuano – confidiamo nella bontà della scelta fatta finora, e abbiamo stabilito di affidarci al Tribunale ordinario perché l’obiettivo del nostro ricorso è tutelare un diritto sancito dalla Costituzione, e cioè il diritto alla salute".

Il gruppo, consultando un agronomo professionista, ha inoltre contestato lo svolgimento di alcune prove di trazione, in particolare su cinque pini. "Prove di cui non c’era bisogno – sottolinea Cenni – perché la posizione iniziale nella quale sono tornati gli alberi ha dimostrato il loro buono stato di salute".

Se anche questa volta i giudici dovessero respingere il ricorso dei cittadini, la battaglia non si fermerà. "L’ordinanza – sottolinea l’avvocata Virginia Cuffaro, che rappresenta i cittadini che si sono mobilitati contro l’abbattimento degli alberi – sarebbe inappellabile, quindi nel caso la nostra richiesta non fosse accolta, dovremo valutare altre vie. Come le iniziative a livello comunitario’".

a.cor.