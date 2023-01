"Salvò vite, Sciuto sia Giusto tra le Nazioni"

di Carlo Raggi Fra il novembre 1943 e il gennaio ’45 un’intera famiglia ebrea riuscì a salvarsi dalla deportazione grazie alla coraggiosa condotta di un notaio molto noto a Faenza, Raffaele Sciuto, che offrì loro ospitalità nella soffitta di casa e trovò altri rifugi in campagna e in collina, fornendo documenti falsi procurati da un altrettanto noto professionista di Faenza, il dentista ebreo ungherese Miklos Berger. La famiglia salvata, cinque persone, risiedeva a Ferrara e portava il cognome De Benedetti. Oggi, a ottant’anni di distanza da quella drammatica ‘trafila’, per Raffaele Sciuto è stato proposto il riconoscimento a ‘Giusto tra le Nazioni’. Tutta la necessaria documentazione è stata già visionata dal rabbino di Ferrara Luciano Caro e inviata in questi giorni all’ambasciata di Israele a Roma e al Dipartimento dei Giusti tra le Nazioni a Gerusalemme cui spetta la decisione (non prima di seidodici mesi) che pare comunque scontata. L’iniziativa è del ricercatore storico e giornalista faentino Andrea Dolcini che, conosciuto qualche anno fa per motivi di lavoro Corrado Israel De Benedetti, uno dei cinque membri della famiglia in fuga (nel ’43 aveva 16 anni ed è scomparso nell’agosto scorso), si è appassionato alla vicenda ed ha avviato una vera e propria...