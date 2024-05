Samorè e le priorità a Russi: "Sicurezza, decoro urbano ed esenzioni per nuove attività"

Cura e sicurezza del territorio, servizi ai cittadini, controllo dell’ambiente e servizi sociali. Sono questi i punti del programma della lista ‘Centro Destra per Russi – Samorè sindaco’ che vede appunto come candidato Sante Samorè. Le priorità dello sfidante della prima cittadina uscente Valentina Palli sono state illustrate ieri nella sala Ravaglia del centro polivalente di Russi e nell’occasione sono stati presentati anche i candidati consiglieri. All’appuntamento, tra l’altro, hanno preso parte diversi componenti dei partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, che appoggiano la lista, mentre a intervenire sono stati l’onorevole di Forza Italia Rosaria Tassinari e l’onorevole della Lega Jacopo Morrone.

Tra i punti principali, di cui il candidato sindaco Sante Samorè ha parlato nel corso dell’incontro, spicca la cura del territorio. A questo proposito nel programma della lista ‘Centro Destra per Russi – Samorè sindaco’ sono inseriti il ripristino del decoro del centro storico, con piazza Farini e corso Farini, la chiusura delle numerose buche nelle strade del centro città e delle frazioni. Tra le proposte c’è anche il superamento della raccolta rifiuti porta a porta, con l’introduzione di cassonetti a chiave. Massima attenzione è data, poi, alla pulizia dei fiumi, da segnalare all’Agenzia per la sicurezza del territorio che fa capo alla Regione. Tra i servizi ai cittadini Samorè punta sull’esenzione totale dei tributi comunali (Imu,Tasi,Tari) per cinque anni per le piccole attività commerciali di nuovo insediamento nel centro storico e nelle frazioni.

Occhi puntati, poi, sulla qualità dell’aria e, in particolare, sulle emissioni della centrale a biomasse di via Carrarone con la creazione di un comitato di controllo che verifichi a campione e in via occasionale la qualità del materiale in entrata.

Nel programma del candidato sindaco del centrodestra è poi prevista una riduzione delle rette di asili e mense, per famiglie con più figli. A questo proposito Russi potrebbe diventare comune ‘Amico della famiglia’, con piani che tengano conto del numero di figli e dei carichi familiari. Infine, il settore dell’agricoltura merita di essere rilanciato, passando però da sostanziali cambiamenti delle direttive green della Commissione Europea, che “penalizzano i prodotti tipici italiani e non difendono il ‘made in Italy’“.