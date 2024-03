Samoré sfiderà la Palli. È il nome del centrodestra

È Sante Samorè il primo sfidante della sindaca Valentina Palli nella corsa alla conquista del Municipio di Russi. Candidato, lista e simbolo saranno presentati alla città lunedì mattina, ma dopo vari tira molla, sul nome di Sante Samorè, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno trovato l’accordo. Originario di Chiesuola, laureato in agraria, poi insegnante all’istituto tecnico Perdisa di Ravenna, Samorè è da tempo in pensione. Da tempo segue attentamente la politica, per lo meno locale, è sempre stato pronto a dare una mano in iniziative di partito o campagne elettorali, vicino alla Democrazia Cristiana in gioventù, ora nelle file della Destra, per cui è stato anche candidato al consiglio comunale. Lo si incontra spesso in assemblee e incontri pubblici, dove non manca di intervenire. Appassionato trombettista ha suonato nella Banda Città di Russi, di cui per un periodo è stato anche responsabile.

E se finalmente la Destra presenta il suo candidato e si prepara a dare battaglia alla Palli, sorprese potrebbero arrivare anche dalle opposizioni a sinistra del Pd. In autunno , quando Palli annunciò che si sarebbe ripresentata con ’Insieme per Russi’, lista sostenuta da Pd, Pri e Psi, sembrava che i civici di Cambia Ross non avessero alcuna voglia di tornare nell’agone politico e anche gli inossidabili esponenti di Rifondazione Comunista parevano esausti. Ora invece la voglia di politica si è riaccesa e si susseguono incontri e riunioni. Gianluca Zannoni, capogruppo consigliare di Cambia Ross. "È vero, non vedevo un futuro per noi – afferma – ma le cose sono cambiate, c’è chi vuole di nuovo questa lista. Per cui ci stiamo ragionando, ci sono incontri in corso".

E sono in corso incontri anche in via Chiesuola fra i Cignani, i gemelli Bruno e Giordano e il fratello Sergio e gli altri storici esponenti di Rifondazione Comunista. Del resto a Russi una consultazione amministrativa senza i Cignani con falce e martello sarebbe strana, quasi irreale. "No, no noi ci saremo - conferma Bruno Cignani – Ma ci presenteremo come Rifondazione Comunista. Quelli di ’Cambia Ross’ credono evidentemente di aver già compiuto il loro compito, hanno già cambiato Russi e ora se ne stanno comodi in poltrona. In ottobre ci hanno detto che il gruppo era ormai sciolto e quando li abbiamo cercati hanno declinato i nostri inviti. Per cui faremo la nostra lista e il nostro programma, dando ampio spazio ai grandi problemi: sanità, scuola lavoro, economia. Credo – conclude - che agli elettori non interessa di sapere cosa pensiamo di due buche per la strada Se vuoi cambiare Russi, devi cambiare il mondo il problema oggi è che tutti si lamentano, e le lamentele sono tante, ma pochi fanno".

Claudia Liverani