San Bartolo, periferia isolata Pochi bus e strade pericolose

Quartiere della periferia Sud di Ravenna, anche San Bartolo, come i confinanti rioni di questo settore della città, soffre per carenza di servizi e nei collegamenti verso il centro urbano. L’auto infatti, è praticamente obbligatoria per i residenti della borgata per potersi muovere in sicurezza verso supermercati, scuole, luoghi di ritrovo.

Via Cella collega la frazione a Madonna dell’Albero ma, in quanto strada provinciale 27, è molto trafficata, vige il limite dei 70 km all’ora ed è senza pista ciclabile nonostante sia piuttosto stretta. La stessa frazione si può raggiungere anche attraverso l’argine del fiume Ronco ma poi per arrivare verso il centro di Ravenna bisognerebbe percorrere la via Ravegnana o la via 56 Martiri, anch’esse strade strette e pericolose.

Meno trafficata è la via Argine sinistro canale Molino, con la quale si raggiunge Borgo Faina quartiere che,sicuramente, non risolve le mancanze di San Bartolo.

Anche il trasporto pubblico non aiuta più di tanto i residenti, perchè solamente nelle giornate festive esiste un collegamento con una linea urbana verso il centro città mentre, nei giorni feriali, il borgo è collegato solamente tramite scarse linee extraurbane concentrate solo in alcune fasce orarie della giornata. Oltre a questo, dal 2020 non viene più utilizzato lo stadio Graziani dove il degrado sembra prendere il sopravvento nell’area retrostante alla chiesa, in quello che potrebbe essere l’unico centro sportivo del quartiere. Una opportunità da valutare sarebbe la messa in sicurezza della chiesa di San Bartolomeo magari al fine di inserirla in un itinerario pedonale e ciclabile lungo l’argine del fiume Ronco per creare un punto in più di interesse turistico per la città. Il vasto edificio di forma rettangolare con abside semicircolare è del XVIII secolo, attiguo alla canonica e al campanile del XVII secolo. Ormai l’edificio sacro è privo di copertura ma, ben tenuta seppur allo stato attuale e resa visibile all’interno, potrebbe diventare un luogo decisamente suggestivo.

Marco Beneventi