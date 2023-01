San Biagio nord si rigenera: spazi verdi e nuovi alloggi

Trenta nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica in un’ampia area rigenerata grazie agli spazi verdi, un nuovo mutuo sottoscritto dal Comune per far fronte agli aumenti dei costi delle materie prime una volta che saranno aperti i cantieri. È l’immagine del quartiere San Biagio nord una volta terminati i lavori di riqualificazione di tre edifici in via Dorese 73 e 75, già destinati a edilizia residenziale, e in via Cicognani 15. In quest’ultimo edificio – oggi in disuso - saranno realizzati 23 nuovi alloggi; negli altri due si passerà dagli attuali 82, dotati di superficie superiore a quella normativa minima, a 89. Complessivamente, quindi, ci saranno 30 alloggi in più.

Per l’individuazione del progetto migliore di ricostruzione della palazzina di via Cicognani 15 e di riqualificazione delle aree verdi è stato bandito un concorso pubblico, coordinato dal Comune in collaborazione con l’Ordine degli Architetti. Ad aggiudicarsi il lavoro è stato il raggruppamento costituito da Operastudio degli architetti Camillo Magni e Lucia Paci, Coprat di Mantova e il geologo Cesare Bagolini di Castelnuovo del Garda, Verona.

La proposta progettuale ruota attorno al ridisegno del giardino Violetta Branzanti. I percorsi pedonali saranno riqualificati, e prolungati. Tutto attorno un prato alberato e alle estremità due nuove piazze che fungono da ingressi pubblici aprendo il parco alla cittadinanza: a sud verso via Celso Cicognani e a nord verso via Dorese. Un nuovo percorso pedonale collegherà il cuore del parco direttamente con il vicino istituto comprensivo San Biagio. "Anche nel percorso di realizzazione di questo importante progetto – spiega l’assessora all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Federica Del Conte – stiamo affrontando il tema dell’aumento dei costi delle materie prime. Acer, che segue direttamente l’intervento di riqualificazione dei due condomini di via Dorese, ha già valutato in fase di redazione del progetto preliminare le variazioni di costo, mentre il raggruppamento vincitore del concorso definirà i nuovi costi in fase di redazione del progetto definitivo. In ogni caso, rispetto ai 5,3 milioni ottenuti dalla Regione e ai 2,2 milioni che avevamo stanziato come Comune, abbiamo già messo a bilancio somme aggiuntive per ulteriori 3,5 milioni, attraverso la sottoscrizione di un mutuo".

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, al momento l’Azienda casa regionale (Acer) presieduta da Lina Taddei, ha provveduto alla redazione dei progetti preliminari di riqualificazione dei due condomini di via Dorese e il raggruppamento vincitore del concorso a quella del progetto preliminare per via Cicognani 15. In autunno saranno pronti i progetti definitivi. Successivamente dovrà essere sottoscritto un accordo di programma con la Regione. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e di Acer, che sarà la stazione appaltante di tutti gli interventi, è quello di approvare il progetto esecutivo entro la primavera 2024 e di bandire la gara d’appalto dei lavori nell’estate dello stesso anno. Per l’intervento sull’edificio di via Dorese 75 i lavori verranno invece avviati al termine di quelli di via Dorese 73. I progetti che hanno partecipato al bando pubblico sono esposti in una mostra a Palazzo Rasponi, dal titolo ‘Un nuovo modo di abitare’.

lo. tazz.