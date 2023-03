San Francesco, l’ex Scottona in concessione

La società DamianiCamprini snc, in qualità di concessionaria della gestione di parte del complesso dell’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo, di proprietà comunale, raccoglie offerte e progetti di gestione per la subconcessione in gestione di una porzione dell’immobile già adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex ristorante ‘La Scottona’). La subconcessione, la cui durata è di quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro, riguarda un immobile di circa 720 metri quadrati più un’area esterna di 146. Le offerte, che possono essere inviate per posta raccomandata (via Cadorna 10 - 48012 Bagnacavallo) o per posta elettronica o elettronica certificata ([email protected]), devono essere presentate entro il 30 giugno.