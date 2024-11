San Francesco versione superstar medievale

Sarà Giovanni Scifoni con il suo spettacolo ’’Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo’ a inaugurare, stasera alle 21, la Stagione di Teatro Comico 2024/25 del Masini di Faenza (piazza Nenni 3). Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura “pop” di Francesco, e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma. La pièce, prodotta da Teatro Carcano, Mismaonda e Viola Produzioni, è diretto da Francesco Brandi. Nel corso della tournée 2024/25, lo spettacolo tornerà in Romagna, i prossimi 8 e 9 aprile, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo.

È lo stesso Scifoni a raccontare il suo spettacolo: "Se chiedo a un ateo anticlericale “dimmi un santo che ti piace” lui dirà: Francesco. Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile? E perché proprio lui? Non era l’unico a praticare il pauperismo. In quell’epoca era pieno di santi e movimenti eretici che avevano fatto la stessa scelta estrema; che aveva di speciale questo coatto di periferia piccolo borghese mezzo frikkettone che lascia tutto per diventare straccione? Aveva di speciale che era un artista. Forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari. Erano performance di teatro contemporaneo. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività".

Biglietti: da 16 a 29 euro. Prevendite: dalle 10 alle 13 nel la biglietteria del Masini. Prenotazioni telefoniche: 0546 21306 dalle 11 alle 13. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it