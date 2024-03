San Gaetanino, una strada fra i campi

A metà degli anni Cinquanta anche sulla linea del cielo del centro di Ravenna cominciarono a stagliarsi condomini sempre più alti, come in piazza D’Annunzio. All’epoca ci furono anche interventi critici contro queste scelte urbanistiche che scimiottavano i grattacieli Usa e non tenevano conto delle dimensioni delle case vicine. Un condominio semicircolare a sei piani sorse anche in via San Gaetanino. Fu la prima costruzione ‘moderna’ lungo una strada che annoverava ancora, a destra e a sinistra, grandi campi, case coloniche e, come si vede nella foto, biancheria stesa ad asciugare!

A cura di Carlo Raggi