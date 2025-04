"San Giovanni, più manutenzione"

"Trascurato l’accesso alla Basilica di San Giovanni Evangelista". Lo rileva con un’interrogazione Renato Esposito, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comuna. "Per entrare ravennati e turisti devono percorrere un vialetto pieno di buche e d’acqua quando piove, e sedersi su una vecchia panchina che letteralmente cade a pezzi. Senza considerare poi i maestosi alberi che fanno da sfondo alla Basilica in cui il cordolo ed i mattoni del marciapiede sono letteralmente saltati, creando anche un pericolo per chi in quel luogo transiti. Non credo che sia questo un degno biglietto da visita per uno dei più antichi e prestigiosi monumenti della nostra Ravenna. Purtroppo la manutenzione di strade, piazze, marciapiedi e monumenti storici (si veda ad esempio Porta Adriana, il Palazzetto veneziano ex anagrafe ed altri ancora), non rientra evidentemente tra le priorità di questa amministrazione comunale".