’San Girolamo e il suo spazio’ Incontro-conversazione

“San Girolamo e il suo spazio” è il titolo dell’incontro-conversazione che questa sera si svolgerà a Bagnacavallo nella chiesa di San Girolamo alle 20.30.

A parlare della spazialità legata all’iconografia di San Girolamo sarà Santi Centineo, docente di Architettura degli interni presso il Politecnico di Bari. "Al di là del leone o della veste cardinalizia, due dei simboli più celebri legati a San Girolamo – spiega Centineo – in verità molto spesso il santo viene rappresentato immerso nei suoi studi, in un ambiente dai forti valori simbolici, del quale parleremo diffusamente durante la serata del 16. Non potranno mancare artisti come Antonello da Messina, ma anche Colantonio, suo maestro, van Eyck, il Ghirlandaio, Dürer e tanti altri." A introdurre la conferenza sarà Monica Pirazzoli, artista che si spende per la riapertura della chiesa "come luogo di incontro di tutti gli amanti del bello". Ingresso libero.