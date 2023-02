San Grugnone riparte, ma rischia di sparire

Un antico detto popolare sostiene che "a carnevale ogni scherzo vale"; anche se poi è un’altra massima a dirci "scherza con i fanti ma lascia stare i santi", ovvero che si può scherzare su tutto, ma è meglio non farlo sui santi. Un avvertimento, questo, che un gruppo di giovani conselicesi animati da spirito anticlericale si guardò bene dal seguire quando nei primi mesi del 1919 decise di dare vita a festeggiamenti carnevaleschi proprio nel giorno delle Ceneri, in cui i fedeli sono chiamati a digiuno e penitenza. Un carnevale in ritardo, quello di Conselice, che è entrato a far parte di una tradizione locale che ha ideato uno Stato immaginario, il Boystende’s, con tanto di colonie e che ha come sovrano Pan Giagleba e come protettore San Grugnone. Fin dal suo nascere questa festa non ha mancato di creare una forte contrarietà nelle autorità diocesane. Anni fa era stato il vescovo diocesano a offrire agli organizzatori una particolare dispensa per farla svolgere nel primo giorno quaresimale; ma a condizione che fosse tolto quel sacrilego ‘San’ posto davanti al nome Grugnone e che venisse devoluta un’apposita somma in favore di istituzioni benefiche paesane. Una condizione ritenuta del tutto inaccettabile.

Si è giunti nel frattempo al 2019, anno in cui il carnevale di ha raggiunto il suo traguardo centenario: una ricorrenza accompagnata dalla pubblicazione del volume di Mentino Preti ’I cento anni del Carnevale di San Grugnone a Conselice’. E sempre nel 2019 si è svolta l’ultima edizione di quel carnevale, prima della sua sospensione per il Covid. Un periodo in cui si sono evidenziati gravi problemi finanziari e il calo di un volontariato non più in grado di assicurare la grande sfilata dei carri della seconda domenica successiva alle Ceneri e nella quale di registravano oltre 10mila presenze. A tentare di far sopravvivere lo storico carnevale sono rimasti alcuni dirigenti del comitato del carnevale, affiancati da associazioni cittadine. Ed è lo stesso sovrano Pan Giagleba a dare conferma della difficile situazione. "In effetti non abbiamo praticamente più risorse e anche il tradizionale volontariato sta finendo. Stiamo verificando ora con un gruppo di cittadini e alcune associazioni se vi sia la possibilità di rigenerare il carnevale e dargli nuove prospettive. Per tale motivo quest’anno si ritorna solo a dare vita nel primo giorno di quaresima alla sfilata di alcuni carri allegorici, che, insieme all’auto presidenziale, andranno a fare visita alle colonie".

Il corteo prenderà il via domani alle 13 percorrendo via Puntiroli e via Dalle Vacche, per raggiungere San Patrizio e sostare davanti alle abitazioni. Poi si riparte sulla via Bisa per raggiungere Borgo Serraglio e quindi Chiesanuova, percorrendo via Coronella. Il corteo raggiungerà infine alle 16 la capitale del Boystende’s per concludere la sfilata nel piazzale della stazione ferroviaria di Conselice, con festeggiamenti per gli alunni delle scuole. Sarà però solo il futuro a dire se il carnevale di San Grugnone sopravviverà o se invece si avvicina anche per questa manifestazione il momento del malinconico canto del cigno.

Renzo Rossi