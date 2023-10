San Lorenzo, gli artificieri al lavoro. Disinnescata e fatta brillare la bomba

Un boato, immediatamente seguito da un’intensa fiammata e da una colonna di fumo bianco, con blocchi e frammenti di terra lanciati in tutte le direzioni. Sono gli effetti del brillamento, avvenuto ieri alle 12.15 in un terreno situato alle porte della frazione lughese di San Lorenzo, di una bomba d’aereo da 100 libbre (corrispondenti a poco meno di 50 chili) risalente al secondo conflitto mondiale. Una complessa operazione che, tra personale responsabile dell’attività, artificieri e addetti alla manovalanza, ha visto impegnati circa 25 militari appartenenti all’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago (Vr), tra cui il Colonnello Fabio Mariano e il Maggiore Raffaele Granato, rispettivamente Comandante e Ufficiale addetto alle operazioni di bonifica. L’ordigno, di fabbricazione americana e contenente circa 25 chilogrammi esplosivo, era venuto alla luce nei primi giorni dello scorso aprile durante lavori di aratura in un terreno situato in via Sentiero San Lorenzo, traversa di via Lunga Inferiore. Per coordinare le complesse attività è stato attivato il Centro Operativo Misto coordinato dalla Prefettura di Ravenna che si è riunito in una sede decentrata situata in via VIII Marzo. Allo scopo poi di limitare il più possibile il raggio di evacuazione degli abitanti (sono tredici i cittadini che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni), nei giorni scorsi i militari della Folgore avevano provveduto alla realizzazione, nei pressi del punto in cui la bomba era stata rinvenuta, di un’apposita camera di espansione, ossia di una struttura in grado di contenere gli effetti di un’eventuale esplosione accidentale. Completata l’evacuazione ed interdetto l’accesso alla rete viaria, gli artificieri con l’ausilio di una ‘chiave a razzo’ hanno rimosso gli organi sensibili, nella fattispecie le due spolette (una di naso e una di coda) di cui la bomba era dotata.

Neutralizzato l’ordigno, gli artificieri hanno proceduto, in un’area immediatamente adiacente la camera di espansione, a far brillare le spolette. A quel punto è seguita, da parte di quattro operatori dotati di apposita attrezzatura, la movimentazione della bomba verso un terreno in cui era stata scavata la profonda buca al cui interno l’ordigno stesso, dopo essere stato è stato fatto brillare. Oltre ai militari, alla Prefettura (presente il prefetto Castrese De Rosa ed il viceprefetto aggiunto Pierluca Castelli), al Comune di Lugo (sul posto è giunto anche il sindaco Ranalli) e all’Unione dei Comuni, ad essere coinvolti a vario titolo nelle operazioni sono stati Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Dipartimento emergenza 118 dell’Ausl Romagna. In mattinata tutte le operazioni si sono concluse con successo. Il prefetto di Ravenna ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro apporto alle operazioni finalizzate al ripristino e alla tutela delle condizioni di sicurezza pubblica.

Luigi Scardovi