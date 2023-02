San Mama, la storia infinita Cambia di nuovo la viabilità Senso unico in via Ravegnana

Un’ordinanza comunale del 21 febbraio istituisce una nuova disciplina della circolazione in via Ravegnana, fra l’intersezione con via Bassano del Grappa e quella con Via Plazzi. Il provvedimento rientra tra gli interventi di modifica di circolazione e sosta previsti nel progetto di ristrutturazione dell’asse viario di via San Mama e istituisce il senso unico di marcia in via Ravegnana nella direzione da via Bassano del Grappa a via Piazzi. Di conseguenza la sosta è consentita sul lato dei numeri civici dispari, di cui un’area riservata a carico e scarico merci (ma solo nei giorni feriali per un massimo di 30 minuti, con l’obbligo di esporre il disco orario, antistante il civico 157). È poi previsto il divieto di sosta permanente con ‘zona rimozione’ per tutti i veicoli sul lato civici pari fra il civico 88 e l’intersezione con via Plazzi. I lavori porteranno all’istituzione di un percorso ciclopedonale monodirezionale (da via Plazzi a via Bassano del Grappa) in adiacenza alla fascia di sosta lato civici dispari.

Previsti, inoltre, quattro attraversamenti pedonali: uno all’intersezione con via Bassano del Grappa, uno all’altezza del civico 171, un terzo all’intersezione con via Fiume Avisio e il quarto all’intersezione con via Plazzi.

I lavori relativi alla nuova viabilità connessa a via Ravegnana e a via San Mama sono da sempre al centro delle discussioni. A fine luglio 2022 sono terminati i lavori di ristrutturazione di via San Mama, con la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di conseguenza alcune modifiche alla viabilità, con cambi di circolazione stradale e sosta, tra cui la chiusura del varco di via Punta Stilo, aperto in via sperimentale durante i lavori per mitigare i disagi causati dai lavori. Il problema maggiore rilevato dalla cittadinanza è la difficoltà a trovare aree di sosta, anche breve, causando la protesta dei titolari di attività commerciali.