San Maria in Fabriago, domani pomeriggio tour guidato alla pieve

Lo storico dell’arte Marco Vallicelli domani alle 16 condurrà una visita guidata alla pieve di Santa Maria in Fabriago, in via Santa Maria in Fabriago 12 a Lugo. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Antica Pieve di Forlì, presieduta da Claudio Guidi, nell’ambito del ciclo ‘Le Antiche Pievi. A spasso per la Romagna’. Ai presenti sarà consegnato in omaggio il volume sui luoghi di culto oggetto delle visite, elaborate da Marco Vallicelli, le foto delle chiese di Tiziana Catani e Dervis Castellucci e i testi storici di Marco Viroli e Gabriele Zelli. La partecipazione è libera. Per informazioni cell. 338.6462755.