San Pancrazio, scontro in campo: giocatore al ‘Bufalini’ e partita sospesa

A Modigliana, nel Forlivese, corre il minuto 19 del secondo tempo dell’incontro di Prima Categoria tra i locali e i ravennati del San Pancrazio. Il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio 1-0 ma su un innocuo rilancio a centro campo saltano in due del San Pancrazio: uno indietreggia, l’altro avanza e le due teste si scontrano. Dal campo si capisce subito che non è cosa da niente: il giocatore colpito alla nuca sanguina abbondantemente ma non perde conoscenza mentre alle sue spalle, il compagno sembra cadere a terra come corpo morto. L’arbitro Gianluca Della Casa di Forlì ieri pomeriggio ha fermato la contesa e in pochi minuti è arrivata l’ambulanza per i primissimi soccorsi. Ad avere la peggio è stato il giocatore colpito alla nuca che è stato trasferito al ‘Bufalini’ di Cesena per accertamenti mentre l’altro atleta, una volta decisa la sospensione definitiva della gara ha optato per il ritorno con i propri mezzi a San Pancrazio. "È stato un momento terribile – spiega il presidente del San Pancrazio, Claudio Guberti – con tanto sangue e tanto spavento di tutti. Voglio ringraziare sanitari, arbitro e Modigliana per come si sono comportati".

u.b.