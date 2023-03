San Patrizio, nella frazione si festeggia il protettore

In gran parte del mondo si celebra oggi il Saint Patrick’s Day, un avvenimento che viene festeggiato in particolare dagli irlandesi, che hanno scelto San Patrizio come patrono della loro isola. In Italia, in onore del santo irlandese, vengono in questo giorno illuminati di verde come tradizione alcuni monumenti nazionali quali il Colosseo e la Torre di Pisa, mentre è solo la piccola frazione di San Patrizio di Conselice a festeggiare questo santo, essendo questa l’unica una località italiana, grande o piccola, ad averlo come toponimo.

Ecco allora la piccola parrocchia di San Patrizio di Conselice, di cui è parroco don Angelo Vistoli, impegnata a onorare il suo protettore con alcune iniziative destinate ad un migliaio di residenti.

Sarà il rito religioso di una santa messa, celebrata nella millenaria pieve, ad aprire questa sera, alle 20, il programma dei festeggiamenti.

Farà seguito alle 20.45 un incontro volto a coinvolgere, in questa ricorrenza particolare, tutti parrocchiani e a farli sentire in questo modo parte di una vera e viva anima comunitaria. In questa giornata di festa paesana non mancherà anche in gran parte delle famiglie sanpatriziesi il tradizionale pranzo a base di tortellini e cappelletti.

La festa si concluderà poi domenica alle 11.45 con una messa, cui farà seguito alle 12.30 il ‘Pranzo di San Patrizio’, che si terrà nella casa parrocchiale (ex asilo).

Il tutto sarà accompagnato dal suono delle campane a festa.

Renzo Rossi