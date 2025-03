San Patrizio, tante iniziative

Lunedì in gran parte del mondo si celebra il Saint Patrick’s Day, che viene festeggiato in particolare dagli irlandesi che hanno scelto San Patrizio come patrono della loro isola. In Italia è la sola San Patrizio di Conselice a festeggiare il santo, scelto come patrono, e anche quest’anno la comunità parrocchiale della frazione ha dato vita a una serie di iniziative. Dopo un concerto d’organo tenutosi domenica scorsa, i parrocchiani sono stati inviati a caratterizzare, fino al 17 marzo, le rispettive abitazioni con il trifoglio e il colore verde del santo. Colore che illumina anche la chiesa parrocchia. Domani, vigilia del patrono, alle 11.15 sarà celebrata una messa, mentre alle 17 è in programma un incontro con Paolo Gulisano, autore del libro ‘San Patrizio, un Santo tra le rovine dell’impero’. A seguire, proposta di preghiera per il santo, nonché buffet e spettacolo comico con il ‘Frate di Montecucco’. Lunedì alle 18 sarà celebrata una messa del santo.