San Pêval, si inizia con i festeggiamenti

Massa Lombarda, come da tradizione, si prepara a festeggiare il proprio patrono ‘San Pêval di segn’. Un calendario molto vasto e ricco anticipa e posticipa giovedì 25 gennaio. Iniziative culturali, artistiche e gastronomiche oltre a possibilità di shopping nei mercatini o negozi del centro e divertimento per bambini faranno da contorno alla festa di San Paolo. Saranno inoltre numerose le mostre di valore allestite nei luoghi culturali cittadini. Le prime s’inaugurano sabato 13 gennaio: alle 17 apre ‘La storia di Giuseppe Sangiorgi e della sua Casa del Pane’ al Circolo Massese. Parleranno il sindaco Daniele Bassi e Decio Testi, curatore della mostra. L’esposizione sarà aperta fino al 28 gennaio, nei festivi con orario 15-18 20-22 e nei feriali 20-22 (esclusi lunedì e mercoledì); il 25 gennaio 10-12 14.30-22. Altra inaugurazione sabato 13 gennaio alle 18, nella sala del Carmine, per ‘Sovrapposizioni materiche’, la mostra delle opere dell’artista Maurizio Cervellati. L’esposizione sarà visitabile fino al 4 febbraio venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il 25 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp di Massa Lombarda al numero 0545 985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.