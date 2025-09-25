"San Pier Damiano Hospital e Maria Cecilia, i lavoratori attendono risposte"

Presa di posizione dei sindacati su lavoratrici e lavoratori di S. Pier Damiano Hospital di Faenza e Maria Cecilia Hospital di Cotignola. I dipendenti delle due strutture, si legge in una nota di Fp Cgil, Fp cisl Romagna e Uilpfl di Ravenna, "attendono da oltre un anno e mezzo risposte concrete su temi fondamentali come la gestione dei turni di lavoro, la carenza di personale infermieristico, l’eccessivo carico di lavoro, i buoni pasto e gli incentivi".

Temi, proseguono le sigle sindacali, "su cui la Direzione Generale si era impegnata, ma che, ad oggi, sembrano essere stati del tutto disattesi, trasformando le promesse in una vera e propria presa in giro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata con il rinvio di due incontri sindacali consecutivi, comunicati dall’Azienda con un preavviso di sole 24 ore. In un settore sanitario già profondamente in crisi, sarebbe auspicabile – e nell’interesse degli stessi datori di lavoro – aprire un confronto serio, schietto e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, finalizzato alla sottoscrizione di accordi in grado di garantire risposte adeguate ai lavoratori e, allo stesso tempo, rendere più attrattive e funzionali le strutture del territorio. Al contrario, si riscontra un atteggiamento elusivo da parte della Direzione, che non fa che aggravare la situazione, alimentando un clima di frustrazione e conflittualità interna".

Si registra "un forte malessere tra i professionisti, generato anche da scelte aziendali non condivise". I sindacati contestato i criteri utilizzati dalla Direzione Generale nella distribuzione degli incentivi. Mancherebbero, nel farlo, "criteri oggettivi", con "importi differenziati anche tra professionisti dello stesso reparto o con pari mansioni. Una gestione che ha inevitabilmente generato malumori, demotivazione e divisioni tra colleghi, abbandoni da parte di numerosi lavoratori che hanno preferito cercare condizioni più dignitose altrove".

San Pier Damiano e Maria Cecilia Hospital si trovano "in difficoltà, costretti a reclutare personale sanitario da altri Paesi, spesso con forti barriere linguistiche, senza fornire strumenti adeguati né tempi sufficienti per un corretto inserimento professionale. Tutto ciò mette a rischio anche la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate". A fronte di questo quadro, "è chiaro che l’attuale strategia aziendale non sta producendo effetti positivi. Pertanto, prima di intraprendere ogni azione utile a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori", i sindacati chiedono alla Direzione Generale del Gruppo "una risposta chiara e definitiva: intende finalmente affrontare le problematiche segnalate dalle lavoratrici e dai lavoratori, o continuerà a ignorarle?".