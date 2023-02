San Pietro in Vincoli, dall’1 marzo la dottoressa Anisa Simoni cessa l’incarico

L’Ausl Romagna, comunica che la dottoressa Anisa Simoni cesserà il proprio incarico di medico di Medicina Generale di Assistenza Primaria dal primo marzo 2023. L’Ausl fa presente che presso la Casa della Comunità di San Pietro Vincoli, è possibile scegliere il nuovo medico di Medicina Generale. "Ringraziandola per l’attività prestata – spiega l’Ausl in una nota – , ricordiamo che sono confermate le modalità operative per poter effettuare la scelta di un altro medico tramite: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a [email protected]; telefono per appuntamento 0544-286661".