San Rocco, per la Fiera si torna indietro nel tempo

Torna il 4 e 5 novembre l’antica Fiera di San Rocco, riportata alla luce dall’Accademia medioevale e dal Rione Verde. Ripresa dopo il Covid, la manifestazione torna, per la 26esima edizione, nonostante le alluvioni di maggio. "È bello vedere come la Fiera continui dopo anni e si rafforzi proprio nelle difficoltà – dice il vicesindaco Andrea Fabbri –: anticamente era dedicata a San Rocco, come ringraziamento dopo la pestilenza, quindi in questo periodo è ancora più significativa. È bello vedere che proprio chi ha lavorato di più durante l’alluvione abbia ancora energia per portare avanti la rete creata negli anni. Vedere lavorare insieme economia, associazioni, volontari e banca fa capire ancora di più l’importanza del progetto". A partire dalle 16 di sabato 4 novembre via Cavour si animerà per ricreare le magiche e suggestive atmosfere del passato. Alle 17 s’inaugurerà la mostra ‘Terra’ al Mic, mentre dalle 20 ci sarà una cena medioevale nella sede del Rione Verde e alle 22 uno spettacolo con cornamuse, timpani, rullanti, giocolieri, mangiafuoco al parco Tassinari.

Invece domenica 5 dalle 9, mentre il parco Tassinari si rianimerà con giochi e animazioni, nei vicoli Vergini e Montini, tra antiche fragranze di spezie ed erbe aromatiche, sarà possibile visitare il mercato medioevale e ammirare i manufatti di lanai, pellizzari, fornai, scrivani e alchimisti. "La Fiera, è voluta principalmente dal nostro territorio – dice Luciano Dal Borgo, presidente di Accademia medioevale –: abbiamo costruito una rete grandissima di persone, grazie ai circoli. Il borgo medioevale, via Montini e il vicolo delle Vergini saranno i punti nevralgici della Fiera". Via Tonducci sarà la Strada dell’Arte con la ceramica e via Santa Maria dell’Angelo quella dei Sapori, in cui gustare vino, birra e cioccolato, oltre ai punti gastronomici di via Baliatico, piazza S. Rocco e via Pascoli. Ci sarà poi la Strada dell’Artigianato in via Pascoli e il mercato ambulante in via Cavour. "Saranno presenti 180 espositori – dice una delle organizzatrici del mercato – ci saranno produttori enogastronomici, bachi della Toscana, Emilia, Marche, Sicilia con salumi ed erbe; ci saranno anche artisti locali con manufatti". Tanti figuranti, suoni, odori e sapori accenderanno un’importante porzione del centro di Faenza, facendo tornare i visitatori indietro di anni e anni attraversando Medioevo e Rinascimento. "Quest’anno il tema della fiera spazia tra tre periodi storici – dice Beppe Emiliani, responsabile culturale di Accademia medioevale – in un progetto triennale che vedrà scoprire il campanile di Santa Maria Foris Portam, il polittico ‘La Beata Umilità’ in prestito dagli Uffizi alla pinacoteca, la cattedrale, la piazza, la fornace ceramica rinvenuta a palazzo delle Esposizioni e il palazzo Milzetti". Quest’anno i visitatori, oltre a rivivere tre epoche, potranno assistere domenica, al parco Tassinari, al Gran Torneo delle Armi e dei Vessilli che vedrà sfidarsi quattro delle ventuno contrade del Rione Verde, rilevate dall’Accademia medioevale e raffigurate in una mappa di Faenza del 1811.

