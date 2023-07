San Rocco, tanti cambi nell’assetto del traffico

Dalla fine degli anni Sessanta, l’assetto del traffico nel centro di Ravenna fu caratterizzato, soprattutto in certe aree, da continui cambiamenti dovuti alla difficoltà di conciliare i progetti con la realtà su strada. Uno dei quartieri più colpito dalla girandola di cambiamenti è stato Borgo San Rocco. A dicembre 1971 via Baccarini fu messa a senso unico verso porta San Mama e via Mazzini a senso unico verso piazza dei Caduti; il 30 luglio 1974 (nella foto) i sensi delle due strade (e di altre adiacenti) furono invertiti e, fra tante proteste, fu eliminato il mercato della verdura di via Ricci.

A cura di Carlo Raggi