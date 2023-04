San Rocco, ultimo film per il ’Cinema in famiglia’

Le porte del cinema San Rocco, dopo aver sfiorato la chiusura permanente nell’autunno scorso, continuano ad aprirsi. Domenica 30 aprile e lunedì primo maggio, la visione straordinaria a conclusione della rassegna ‘Cinema in famiglia’, organizzata grazie al contributo degli sponsor che hanno supportato l’iniziativa lanciata da Davide Solaroli, sarà quella del film ‘I tre moschettieri: D’Artagnan’. Un film uscito nelle grandi sale il 6 aprile che sarà fruibile al solito ingresso facilitato a 5 euro, per i due spettacoli programmati alle 15,30 di ciascuna giornata. Ma il San Rocco si candida a diventare qualcosa di più. Il 18 aprile scorso infatti, la sala ha riservato una proiezione ai ragazzi disabili della Struttura Lavorativa Protetta e Residenza Don Antonio Bonoli del Cefal ER Villa San Martino, allargata anche ai residenti della Casa della Carità di Lugo (nella foto). Sullo schermo sono passate le immagini dei supereroi protagonisti del film ‘Iron Man 2’, acclamati dal pubblico. "Grazie alla collaborazione con la parrocchia e amici tecnici – hanno scritto i ragazzi dopo la proiezione – è stata data la possibilità di recarsi al cinema anche a persone che difficilmente potrebbero permetterselo, viste le condizioni esistenti come lontananza e servizi, non facendo diventare così il cinema un privilegio per pochi eletti ma dando la possibilità affinchè la magia e il calore di questa arte visiva possa permeare e far apprendere a tutti la sua pregnante funzione educativa, rilassante e divertente. Oltre a queste considerazioni – sottolineano - come non estendere il discorso alla possibilità, anzi, alla necessità, di avere una sala cinematografica funzionante costantemente, nel territorio della Bassa Romagna, che proietti pellicole di qualità, contemporanee e non, adatte ad ogni tipo di pubblico, e finanziate come prodotti culturali".

m.s.