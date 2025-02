San Valentino, coppie in gioco con ‘La Chiave del Cuore’

A Cervia arriva San Valentino con un’iniziativa romantica per vivere la festa degli innamorati nel cuore della città. Ancora per oggi è possibile partecipare a ‘La Chiave del Cuore’ che vedrà il centro di Cervia trasformarsi in uno scenario romantico dove coppie di tutte le età potranno mettersi alla prova in una divertente challenge per vincere premi speciali offerti dalle attività aderenti.

Organizzato dal consorzio Cervia Centro, l’evento ‘La Chiave del Cuore’ non è solo un’occasione per celebrare l’amore, ma anche un’opportunità concreta per le attività commerciali del centro di Cervia. Ma come funziona? Le coppie che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno seguire pochi e semplici passi: registrarsi in una delle attività commerciali aderenti; risolvere un indovinello o una piccola caccia al tesoro per ottenere una chiave; recarsi al punto fotografico ‘La Chiave del Cuore’ per scattare una foto romantica e pubblicarla sui social taggando l’attività partecipante e provare ad aprire il lucchetto dell’amore: se la chiave è quella giusta, la coppia vincerà un premio messo in palio dalle attività coinvolte o dal consorzio.

I negozi aderenti sono: Acqua di Cervia, Bottega Lacerba Bubusettete, Caffè Italia, Carta da zucchero Erboristeria Bella Donna, Impronta Mare, La Cerniera, La Ciurma, Le Brusine, Maison Riad, Officine del Sale, Ottantasete e Saledolce Pizza & Cafè. Le attività coinvolte offriranno premi per rendere ancora più speciale l’esperienza delle coppie partecipanti. Tra i possibili omaggi: colazioni, aperitivi, sconti speciali, libri e gioielli.