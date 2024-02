San Valentino, una mappa per gli innamorati

San Valentino non è solo fiori, regali e cioccolatini, ma anche luoghi romantici dove scambiarsi baci e promesse di eterno amore. E’ questo il filo conduttore dell’iniziativa “Baci da Cervia” realizzata dalla Fondazione Cervia In, un itinerario ad hoc per tutti coloro che desiderano trascorrere questo giorno speciale nella località. Un San Valentino mano nella mano dove visitare i luoghi più romantici di Cervia mappati, e stampati in un kit distribuito gratuitamente presso l’Ufficio Iat della Torre San Michele. Sono luoghi sconosciuti ma anche posti iconici della città, dove è d’obbligo scambiarsi un bacio e immortalarlo con una foto ricordo altamente instagrammabile. Con l’iniziativa “Baci da Cervia” si è creata un’esperienza innovativa per far conoscere la città e le suggestioni nel periodo invernale, ai visitatori che decideranno di trascorrere il periodo di S. Valentino a Cervia. Insieme alla mappa, gli innamorati, riceveranno anche un buono per stampare la foto e tutto l’occorrente per creare una cartolina ricordo. Un itinerario molto romantico costituito da dieci luoghi che toccheranno tutta la città dal centro storico al borgo marinaro fino a raggiungere il Molo dei 100 Tronchi di Milano Marittima e la Torre Esagonale della Salina di Cervia.

Ecco, per entrare ancora di più del dettaglio, i luoghi dell’amore sono la Torre San Michele, Ponte delle Paratoie, Fontana ’Il Tappeto Sospeso’, Angelika, la Fontana dell’Amora (via XX Settembre, Vecchia Pescheria), Mercato dei Pescatori - Rosa dei Venti, il Faro, il molo cervese, Villa Palanti, Rotonda Primo Maggio, Molo dei 100 tronchi, Panchina sulla duna (Saretina 152) e la Torre Esagonale. Si tratta di un’iniziativa dedicata a chi si ama che oltre alla passeggiata può essere completata con pacchetti turistici che includono la permanenza ed esperienze romantiche quali cena, aperitivo, percorso del sale, visita guidata alla Torre, tutti acquistabili al seguente link: https://www.emiliaromagnawelcome.com/attivita oppure scrivendo a c.pagan@discovercervia.com. Il kit sarà anche inviato a tutti gli operatori economici attraverso una newsletter apposita affinché la possano distribuire ai clienti.