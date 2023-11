San Vincenzo, aperitivo con Paolo Landi. Si ricorda don Milani

Tornano ‘Gli aperitivi della San Vincenzo’, iniziativa della Fondazione nata con l’intento di contribuire alla crescita di uno spazio di qualità per Ravenna e il territorio. Il primo appuntamento di questo nuovo anno scolastico è dedicato alla figura di don Lorenzo Milani, nel centenario della nascita, e alla sua opera educativa di maggior rilievo: la scuola di Barbiana. Oggi alle 18 nella sala don Minzoni del seminario arcivescovile in piazza Duomo, sarà Paolo Landi, ex allievo della scuola di Barbiana, il testimone diretto degli insegnamenti che il Priore ha lasciato. Un aperitivo, offerto da Salbaroli Editore, chiuderà la serata.