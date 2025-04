San Vitale lascia il re senza fiato. Per lui anche un mosaico in dono

A San Vitale l’arrivo di re Carlo è stato preceduto, appena l’auto ha imboccato la strada, dalle urla di entusiasmo di chi era in attesa in via Argentario. Il re ha salutato, poi ha percorso con passo svelto alcuni metri del vialetto d’ingresso, prima di essere accolto dal vescovo, Lorenzo Ghizzoni. Ad aspettarlo, tra gli altri, anche l’imprenditore ravennate Federico Marchetti, da anni legato a Carlo da grande amicizia. Nel complesso monumentale patrimonio dell’Unesco, che comprende anche il Mausoleo di Galla Placidia, il re è arrivato da solo, Camilla negli stessi minuti era infatti in via Cavour al Museo Byron.

Carlo è rimasto poco più di venti minuti, affascinato dai mosaici e dall’arte bizantina che è da sempre una sua passione. Lo ha accompagnato un’emozionantissima Cristina Carile, docente di Storia dell’arte bizantina del Campus universitario di Ravenna. "Mi ha colpito tanto la sua curiosità", ha detto al termine della visita.

Carlo ha ascoltato, osservato, chiesto, è rimasto impressionato dai mosaici di San Vitale, dalla volta stellata di Galla Placidia e dal mosaico del Buon Pastore, si è interessato all’alabastro delle vetrate che, nelle giornate di sole, sono attraversate da una luce particolarissima, e all’architettura della basilica. Insomma ha mostrato un interesse a 360 gradi.

All’intento della chiesa paleocristiana il re è stato accolto dalla musica degli studenti del Conservatorio Verdi mentre all’esterno, nel giardino, altri studenti, questa volta dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, avevano allestito un piccolo atelier di mosaico per mostrargli l’antica arte musiva bizantina e il mosaico che di lì a poco, in piazza del Popolo, gli avrebbero donato.

Nonostante i tempi risicatissimi, Carlo si è fermato con loro, ha salutato la direttrice dell’Accademia, Paola Babini, e ha chiesto a uno degli studenti informazioni sul mosaico che stavo facendo. "Ha voluto sapere di che materiale fosse fatto – ha raccontato Aziz, arrivato a Ravenna dal Kirghizistan per studiare all’Accademia – e io gli spiegando che è composta di marmo, vetri, smalti e grafite raccolta sulla spiaggia. Si è complimentato, è stato molto emozionante".

Al re è stato affidato anche un compito speciale: inserire l’ultima tessera nel mosaico che lo rappresenta insieme alla regina Camilla nel giorno dell’incoronazione a Buckingham Palace. E lui, incuriosito, lo ha fatto, informandosi esattamente in che punto avrebbe dovuto metterla. Il mosaico, il dono realizzato dagli studenti dell’Accademia, rappresenta i reali di spalle e di fronte a loro, al posto della folla, è riprodotto il cielo stellato di Galla Placidia che re Carlo avrebbe visto, nella sua versione originale, pochi minuti dopo. Sarebbe rimasto ancora, affascinato dalla tecnica musiva antichissima che ancora, identica, oggi viene eseguita , ma il tempo è tiranno e a ricordarglielo è stato, con un sorriso, uno degli uomini dello staff. Quindi Carlo III si è diretto verso Galla Placidia.

